Due bandiere in difesa e attacco top. La rinascita del Modena

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

In attesa di capire se la punta centrale di peso sarà Carlo Ferrario, bloccato da problemi burocratici alla Pergolettese, o Marco Sansovini, attualmente svincolato, il Modena ha costruito una squadra che punta a una veloce risalita fra i professionisti e che ha acceso l'entusiasmo in una piazza depressa dopo le vicissitudini degli ultimi anni come testimoniano i quasi cinquemila abbonamenti staccati. Davanti alla porta difesa dal giovane Mattia Piras (o dell'altrettanto giovane Falou Dieye) ci sarà infatti una coppia di grande affidamento e che conosce bene la piazza gialloblù come quella formata da Armando Perna e Simone Gozzi (a cui presto potrebbe aggiungersi anche Alessandro Bastrini) che dovranno guidare e far capire fin da subito il peso della maglia ai giovani compagni di reparto. Il ritorno di Gozzi, a lungo capitano dei gialloblù, ha reso così meno amaro l'addio di un altro big come Cacioli.

In mezzo al campo invece sono arrivati due giocatori d'esperienza come Giacomo Pettarin e Andrea Boscolo Papo che sanno quanto sia dura la Serie D e come si può vincere essendo stati entrambi protagonisti nel ritorno del Mestre fra i professionisti. Ma è davanti che, al netto dell'arrivo di uno fra Ferrario e Sansovini, la società ha fatto gli acquisti più importanti con gli arrivi di Fabio Lauria, Pierluigi Baldazzi e Antonio Montella, tutti calciatori capaci di di andare facilmente in doppia cifra fra i dilettanti.

Apolloni ha a disposizione una squadra, che fino a metà settembre potrà comunque essere ulteriormente migliorata, con cui non fallire l'assalto alla Serie C avversari permettendo. Perché anche in questo caso c'è grande attesa per il 30 agosto quando si conosceranno i gironi di Serie D e di conseguenza le avversarie sulla strada del ritorno al professionismo.