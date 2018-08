E. Campania, chiuso il primo mese di lavori. Esposito al Casarano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è chiuso ieri mattina, con l'amichevole contro l'Afro Napoli (Eccellenza campana), il primo mese di lavoro dell'Equipe Campania, gruppo Mugnano (NA). Ha prevalso il team multirazziale del tecnico Salvatore Ambrosino per 5-1. In gol, per il momentaneo pari degli svincolati del coordinatore AIC Antonio Trovato, Ciro Foggia. Il 2-1 dell'Afro Napoli, conseguito già nel corso del primo tempo, è stato realizzato dall'ex Lecce e Salernitana Babù, alla seconda stagione alla corte di Ambrosino. Nel frattempo, il gruppo di Guglielmo Tudisco ha salutato Gennaro Esposito (33, nella foto), centrocampista napoletano reduce da due annate a Potenza condite dalla vittoria dell'ultimo campionato di serie D: ad ufficializzare il suo ingaggio è stato il Casarano (Eccellenza pugliese). Ieri il rompete le righe e quattro giorni di riposo durante i quali gli atleti seguiranno singolarmente una tabella di lavori predisposta dallo staff tecnico. Quindi appuntamento giovedì 16 al Vigorito per l'amichevole col Benevento (ore 18).