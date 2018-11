E. Campania, in campo anche ad ottobre. D'Anna-Nola, è fatta

© foto di Giuseppe Scialla

Non finiscono i lavori dell'Equipe Campania, gruppo di calciatori svincolati di stanza al Vallefuoco di Mugnano. Gli allenamenti, la cui chiusura definitiva era prevista inizialmente per ieri, andranno avanti almeno per un'altra settimana (ripresa lunedì mattina) fino a nuovo ordine del coordinatore regionale AIC Antonio Trovato. Nelle ultime ore, comunque, si è concretizzato qualche movimento: Emanuele D'Anna (nella foto), dopo un corteggiamento dell'Ercolanese, si è accasato ufficialmente al Nola e potrebbe esordire già domani pomeriggio nel match di campionato a Sorrento. La stessa società bruniana è sulle tracce di Gennaro Troianiello, per il quale però permane l'interesse del Pomigliano. Il centrocampista Alessio Caiazzo ha invece firmato col Faiano (Eccellenza campana). Nel frattempo, il roster AIC di Guglielmo Tudisco, Nunzio Gagliotti ed Antonio Rinaldis ha sostenuto in settimana un'amichevole a Baia con la Flegrea, compagine militante in Eccellenza: 3-0 il risultato finale per gli svincolati, con doppietta dell'attaccante classe 1988 Salvatore Iannini e sigillo su rigore di Letizia. Restano a disposizione i portieri Raoul Lombardo (piace molto all'Ercolanese e potrebbero esserci novità a breve), Francesco Ferrieri e Alfredo Esposito, i difensori Michele Franco, Francesco Di Costanzo, Pasqualino Esposito, Liberato Filosa, Giuseppe Gargiulo, Pierluigi Orefice e Giuseppe Montuori, gli esterni offensivi Gennaro Troianiello, Salvatore Passariello, Giovanni Longo (ancora richieste tra Eccellenza e Promozione per il classe '96 ex Cavese, Casertana e Turris) e Umberto Improta, nonché gli attaccanti Antonio Letizia, Mimmo Girardi e Salvatore Iannini, elemento con proficue esperienze nei campionati regionali.