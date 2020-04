Emergenza Coronavirus. Casale, Gaffeo: “Finire la stagione regolarmente sarebbe il meglio"

Il patron del Casale, club che milita nel Girone A di Serie D, Lino Gaffeo ha parlato a Tuttosport della difficile situazione della categoria e della volontà di finire la stagione per giocarsi la promozione fra i professionisti: “Fermarci non è positivo, meglio poter rispettare gli impegni presi nei confronti dei calciatori. Lo stop dei campionati, in una categoria importante come la nostra significa veder diminuire visibilità. Se come sembra, dovessimo giocare a porte chiuse sarebbe un ulteriore perdita, siamo in piena corsa per vincere il campionato, ci mancano 9 turni, anche giocare al mercoledì e finire regolarmente la stagione sarebbe meglio”.