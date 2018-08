Equipe Campania, trasferimenti in D per Granata, Allegra e Marotta

© foto di Giuseppe Scialla

Riprenderanno domani pomeriggio i lavori dell'Equipe Campania, gruppo di calciatori svincolati di stanza a Mugnano. Il roster di Guglielmo Tudisco e del coordinatore AIC Antonio Trovato si ritroverà alle 9 presso lo stadio Vallefuoco dopo una settimana di vacanza impreziosita dall'amichevole di prestigio contro il Benevento. Nel frattempo, altri tre elementi hanno trovato sistemazione in serie D. Si tratta del centrale difensivo Antonio Granata, lo scorso anno alla Sicula Leonzio, del terzino destro Emanuele Allegra, ex Pomigliano, e dell'esterno d'attacco Mario Marotta (nella foto), che nell'ultima stagione si è diviso tra Casertana e Siracusa. Granata ed Allegra, cresciuti nel vivaio del Napoli fino ad arrivare in Primavera, sono stati ingaggiati rispettivamente da Ercolanese ed Igea Virtus, mentre Marotta ha perfezionato l'accordo con l'Audace Cerignola.