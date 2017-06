ESCLUSIVA TMW - Abano, tante richieste per il portiere Cottignoli

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo un'ottima stagione con la maglia dell'Abano il portiere Nicolas Cottignoli, fra i migliori del Girone C di Serie D che ha visto la squadra padovana arrivare fino ai play off persi contro la Triestina, è finito al centro del mercato con numerose squadre interessate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'estremo difensore classe '97 sarebbe finito nel mirino di diversi club del Girone C oltre che in quello del San Marino, club che milita nel girone F.