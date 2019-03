ESCLUSIVA TMW - Ag. Quagliata: "Bari, la scelta giusta. Crescerà al San Nicola"

Diciannove anni appena compiuti e subito titolare nel nuovo e ambizioso Bari di Luigi De Laurentiis fino dal suo arrivo in Puglia lo scorso mercato di gennaio. E' questo il 2019 di Giacomo Quagliata, talento emergenze scuola Pro Vercelli, oggi protagonista al San Nicola. Per parlare di lui la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il suo agente Lara Palmegiani: "Siamo felicissimi dell’esperienza che stiamo vivendo a Bari - spiega -. Giacomo ha fatto la scelta di rientrare a Vercelli dal prestito a Latina, dove comunque giocava titolare, per sposare il “progetto Bari” e continuare il suo percorso di crescita. La speranza è che l'impegno che mette quotidianamente possa ripagare la grande fiducia che la società e tutto l'ambiente biancorosso ha riposto in lui".

Volevo descrivere Quagliata a chi non lo conosce, come lo presenterebbe?

"Si tratta di un terzino sinistro puro. Nato e cresciuto in quel ruolo. Ho letto in giro che Giacomo, in realtà, "nascesse" centrocampista, ma in realtà è sempre stato un laterale mancino a tutto campo".

Un rendimento fin da subito positivo, il suo. Sette presenze con il Bari, sei delle quali da titolare e per almeno 80' in campo. Numeri che hanno catturato l'interessa di molti operatori di mercato.

"Le attenzioni, sia di Giacomo che nostre come suoi agenti, sono riservate al Bari, un club nel quale vuole guadagnarsi la riconferma in vista del futuro e di un progetto così importante e ambizioso".