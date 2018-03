ESCLUSIVA TMW - Audace Cerignola, Longo nel mirino di diversi club

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, l'attaccante dell'Audace Cerignola Fabio Longo, 30 anni e oltre settanta gol nelle ultime tre stagioni con la Frattese, sarebbe seguito da club di Serie D e di Serie C interessati alle sue prestazioni. In D il calciatore piace alla Nocerina e al Potenza, mentre in Serie C lo segue la Paganese.