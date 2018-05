ESCLUSIVA TMW - Avv. Tropea: "Lauricella, Bakayoko e Rachele pronti per la C"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In Serie D spesso si nascondono talenti poco conosciuti, ma pronti a scalare le serie e mostrare le proprie qualità anche fra i professionisti. Per conoscerne alcuni la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito l'avvocato Marco Tropea per fare un punto su alcuni suoi assistiti: l'attaccante classe '94 Filippo Lauricella e il difensore classe '92 Aboubakar Bakayoko del Darfo Boario e il centrocampista classe '98 Gianluca Rachele del Lumezzane.

Partiamo da Lauricella, il più noto fra i tre suoi asistiti

“Lauricella non lo scopriamo certo oggi. Ha sfiorato l'esordio in Seria A ai tempi del Parma di Donadoni ed è in Serie D da diversi anni ormai. È un calciatore che merita una categoria superiore per le sue qualità e per quanto mostrato specialmente nella prima parte di stagione quando ha spesso deciso le partite a favore del Darfo Boario sia giocando dall'inizio sia entrando a gara in corso grazie ai suoi assist e alle sue giocate. Nelle ultime giornate però è stato un po' accantonato dal tecnico e non so spiegarmi il motivo visto che finora aveva fatto molto bene sia da esterno sia da trequartista”.

Sempre al Darfo si sta mettendo in luce anche un altro suo assistito come Bakayoko

“Sì, voglio sottolineare che il Darfo è una bella realtà del calcio italiano, una squadra che è stata in vetta a lungo e che al momento si trova comunque al quarto posto nel proprio girone. Venendo a Bakayoko si tratta di un difensore centrale classe '92 di grande fisicità e senso della posizione. Per la Serie D è ormai una certezza, quello che definiremmo un top player e ha le qualità e l'età giusta per fare il salto di categoria nella prossima stagione. Ci sono già diverse club di C che lo hanno visionato e lo tengono sottocchio”.

Poco distante, a Lumezzane, gioca un giovane talento come Rachele

“Si tratta di una bellissima sorpresa, si tratta di un centrocampista centrale classe '98 che gioca con il piglio di un veterano nonostante sia all'esordio in Serie D. Sa fare entrambe le fasi di gioco e ha già messo a segno due reti in questo campionato. Un giocatore di qualità e quantità che è già finito nel mirino di diverse compagini di Serie C in vista della prossima estate”.