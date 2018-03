ESCLUSIVA TMW - Cavese, il club ha cercato Iannini

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Cavese avrebbe avuto in queste ore contatti con Gaetano Iannini centrocampista, classe '83 svincolato dopo l'esperienza con l'Audace Cerignola, e ne avrebbe sondato la disponibilità a trasferirsi a Cava, però non ci sarebbero stati ulteriori sviluppi. Il calciatore in carriera ha giocato oltre 100 gare in Serie C vestendo, tra le altre, le maglie di Matera, L'Aquila e Nocerina.