ESCLUSIVA TMW - Cavese, può arrivare Giordano come consulente

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Potrebbe avvenire la svolta in tempi brevi in casa Cavese: secondo le ultime indiscrezioni, saranno decisive le prossime ore per la cessione delle quote dall’imprenditore Domenico Campitiello all’associazione dei tifosi metelliani, che poi introdurrebbe nel progetto gli imprenditori metelliani. Già noto che farebbe parte del progetto Antonio Fariello, forse addirittura anche Antonio Della Monica, e altri dieci imprenditori, ma per il ruolo di consulente di mercato il nome più ricorrente è quello di Vito Giordano, che già negli anni della C2 collaborò con la società metelliana. In caso di fumata bianca potrà avere inizio un nuovo ciclo.