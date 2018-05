ESCLUSIVA TMW - Como, Felleca: “Il campionato sia onorato da tutti”

“Avevamo chiesto a tutti di onorare il campionato, si sa che le ultime partite sono un po’ particolari. Domenica si gioca Caronnese-Gozzano, i padroni di casa non hanno più la possibilità di vincere il campionato ma ho fiducia nella società e spero che sia una partita degna della classifica”. Così a TuttoMercatoWeb l’amministratore delegato del Como, Roberto Felleca. Nel girone A della serie D si giocano punto a punto il campionato Gozzano e Como. Piemontesi + 2. In caso di parità si andrà allo spareggio. Il Como si augura che la Caronnese onori il campionato nonostante il terzo posto blindato. All'ultima il Gozzano avrà l'Arconatese già salvo. Per il Como due impegni: Varesina e Folgore Caratese. I primi in lotta per la salvezza mentre i brianzoli di carate cercano il record assoluto di punti nella propria storia. Ne mancano 3.

E il Como?

“Noi dobbiamo vincere e basta. Pensiamo a noi, ma se dall’altra parte non c’è impegno non ha senso. Ci tornerebbe utile anche il pareggio, speriamo però che tutte le squadre onorino il campionato. Ad esempio il Derthona già retrocesso domenica si è presentato con i ragazzini a Gozzano. Così non va bene. Ho rispetto per la Caronnese, è una società seria e mi auguro che ci sia massimo impegno da parte di tutte le squadre impegnate in campionato. Stesso discorso per gli arbitri che quest'anno ci hanno bistrattato”.