ESCLUSIVA TMW - Decaro: "Blocco ripescaggi chiude le porte della C al Bari"

Una B a 19 squadre, corsi e ricorsi e la possibilità di vedere il Bari in Serie C: un'estate movimentata quella del calcio italiano.

Ma della situazione del Bari, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il sindaco di Bari Antonio Decaro, che è stato attivissimo per la rinascita del club:

"Il comunicato di ieri e la B a 19 squadre chiudono le porte al Bari in Serie C, perché io non avevo richiesto l'inserimento forzato del club tra i professionisti, avevo richiesto la pubblicazione di una bando che, tramite certi paletti di valutazione, portasse a colmare i vuoti che si sarebbero creati con le squadre ripescate. A questo punto ripartiamo dalla D con un ambizioso progetto che possa poi riportarci in Serie A, forse ripartire da zero dopo tre fallimenti era quello che serviva, il calcio del resto non è solo business, è anche aggregazione, quella che si crea sui campi polverosi. Una cosa, però, da tifoso voglio dirla: torneremo presto in C, e io mi ricorderò le 13 squadre che hanno firmato il comunicato per non averci in categoria, spero di batterle tutte".