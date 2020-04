esclusiva Dilettanti a rischio, Proia (Feltre): "Non siamo tutelati come dovremmo"

"A livello di salute sto bene e per adesso è la cosa più importante". Daniele Proia, giocatore dell'Union Feltre (Serie D) e fratello di Federico del Cittadella, spera come tutti di "riprendere a giocare il prima possibile". Ma è anche consapevole delle difficoltà, come racconta a TuttoMercatoWeb.com:

Come procedono gli allenamenti?

"Siamo in costante contatto con la squadra, tutti stanno bene. Ci alleniamo per gruppi visto che non riusciamo insieme. Facciamo una videochiamata a gruppi di 4 e facciamo gli esercizi, per quello che riusciamo a eseguire dentro casa. Il preparatore ci ha dato un programma e noi lo svogliamo in compagnia, che ci vuole per sentirci meno isolati".

Se non riprendono i campionati, come si farà a capire le promozioni e retrocessioni?

"Saranno scelte difficili da prendere. È tutto complicato, anche la Serie A e la B stanno trovando degli ostacoli per finire la stagione. Non so come andranno a finire le cose ma so che sarà un problema, perché molte società hanno speso tanto per vincere e salire di categoria. Se non dovesse accadere, avrebbero tanti problemi. Non so quale sia la soluzione migliore...".

Voi in Serie D non siete tutelati come professionisti...

"No, anche se ci alleniamo come loro: 6 su 7 più la partita e il ritiro. Siamo sempre al campo. Per la maggior parte di noi è un lavoro, è l'attività primaria con cui portare avanti la famiglia e pagare l'affitto. Ma non siamo per niente tutelati: abbiamo sì un accordo ma che non ci dà la sicurezza totale. Se il campionato finisse qua, non so cosa ne sarà di noi".

Ha in mente qualche riforma che si potrebbe fare?

"Si potrebbe migliorare la regola degli Under: quattro insieme obbligatori in campo nei dilettanti è troppo. Anche perché se un giovane è forte gioca indipendentemente dalla sua età, quindi non serve una norma che lo imponga. Andrebbe rivista: non so poi quanto serva per farli crescere, perché quando superano la soglia dell'Under in tanti non trovano più una collocazione. Una riduzione dei club? Se dovesse accadere, molti si ritroverebbero a spasso".