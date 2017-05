ESCLUSIVA TMW - Ds Gavorrano: "Finalmente Lega Pro. Avanti con Bonuccelli"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Festa a Gavorrano: con la vittoria sulla Lavagnese di ieri, il club toscano ha infatti vinto il proprio girone in Serie D. Ne abbiamo parlato col direttore generale Filippo Vetrini: "È stata una promozione al termine di un campionato che aveva tante incognite. Venivamo da una stagione in cui eravamo stati a lungo in testa, poi abbiamo vinto i playoff che però non sono serviti a nulla. Abbiamo fatto la scelta di confermare praticamente tutto il gruppo, con l'incognita che i ragazzi potessero essere condizionati dalle scorie della cocente delusione della precedente stagione. Invece è andato tutto per il meglio e, a parte un piccolo calo finale, abbiamo praticamente dominato il campionato".

Quando è arrivata la svolta?

"Non siamo partiti benissimo: abbiamo perso qualche punto negli ultimi minuti, ma le vittorie contro il Savona e la Lavagnese all'andata e la netta vittoria alla seconda di ritorno nello scontro diretto a Massa hanno accresciuto la consapevolezza che fossimo nettamente i più forti, nonostante i faraonici investimenti invernali della Massese".

Cosa vuol dire per una realtà come la vostra la Lega Pro?

"Vuol dire che raggiungiamo un sogno: essere tra le prime 100 squadre d'Italia, che per un paese di tremila abitanti rappresenta scrivere una storia calcistica da raccontare. 50 spettatori di media, una proprietà potente come la famiglia Mansi: il patron Luigi è presidente del gruppo Solmar, società leader a livello mondiale nella produzione di acido solforico nonché vicepresidente di Federchimica. Il figlio Lorenzo è vicepresidente della società e la sorella Antonella, dopo aver occupato ruoli di spicco in diversi prestigiosi CdA, è attualmente vicepresidente di Confindustria. Il presidente è Paolo Balloni, ex consigliere di Lega Pro e uomo di fiducia dei Mansi".

Che Lega Pro sarà la vostra?

"Sarà una affrontata con il solito stile del Gavorrano: massima attenzione ai costi, l'allenatore sarà certamente il riconfermato Bonuccelli, autore di un lavoro splendido in queste due stagioni. Ci sarà anche la riconferma del gruppo che ha vinto la Serie D, con tanti giovani di belle speranze, sperando di ripetere la fortunata operazione Pucciarelli di qualche stagione fa".