ESCLUSIVA TMW - Ds Rezzato: “No offerte faraoniche per Pascali, ma interessa”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Rezzato Andrea Braghini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com delle voci che vogliono il club vicino all'acquisto di Manuel Pascali, difensore attualmente svincolato dopo l'esperienza al Cittadella: “Offerta faraonica per Pascali? Non mi risulta assolutamente. Il giocatore ci interessa, ci siamo incontrati diverse volte e gli abbiamo presentato una proposta in linea con la nostra strategia societaria. Sul fronte degli accordi economici c'è una politica ben definita con la proprietà e la direzione generale, e la applichiamo per ogni tesserato. Cerchiamo solo giocatori motivati che credano nel nostro progetto, chi viene credendo di trovare l'eldorado si sbaglia di grosso. Qui c'è cultura del lavoro e serietà".