ESCLUSIVA TMW - Ds Varese: "Domenica ci giochiamo tutto. Futuro? Rimarrei"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica decisiva per il Varese, terzo a tre punti dal Cuneo capolista nel Girone A di Serie D, chiamato a vincere a Verbania per sperare nella promozione. Ne abbiamo parlato con Alessandro Merlin, ds del club lombardo: "Sarà sicuramente una partita tirata, noi ci giochiamo un possibile spareggio per vincere il campionato o come seconda ipotesi il miglior piazzamento per i play-off".

Come valuta la stagione sin qui?

"Direi che il rendimento stagionale sicuramente può essere considerato buono, perché comunque siamo arrivati all'ultima giornata a giocarci qualcosa di importante. È vero, siamo il Varese, ma è anche vero che siamo neopromossi per cui direi che comunque abbiamo avuto un rendimento positivo".

Una valutazione generale sul vostro girone.

"Domenica si giocheranno due scontri molto importanti Cuneo-Bra e Folgore Caratese-Borgosesia: noi faremo sicuramente la nostra partita e spero che altrettanto succederà sugli altri campi".

Il futuro di Merlin è a Varese?

"Qualche chiamata interlocutoria c'è stata, però la mia priorità è rimanere a Varese perché è una piazza fantastica".