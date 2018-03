ESCLUSIVA TMW - Ds Vibonese: "Smaltite scorie estive. Troppi episodi contro"

Tre vittorie consecutive, quindici risultati utili di fila per la Vibonese, che dopo un'estate molto complicata sta tenendo un ruolino di marcia molto positivo nel gruppo I di Serie D. Nonostante nelle ultime gare i calabresi abbiano da registrare qualche episodio controverso, a partire dalla vittoria contro il Paceco, con una partita conclusa in nove giocatori. Ai microfoni di TMW, il direttore sportivo del club di Vibo Valentia, Simone Lo Schiavo, commenta la situazione: "Ormai è la quinta partita in cui ci capita almeno un episodio a sfavore. E a volte sembra davvero impossibile: a Isola Capo Rizzuto, per esempio, ci hanno annullato quattro gol, di cui almeno un paio sembravano regolari. Domenica, invece, ci sono state due espulsioni francamente molto discutibili, in pratica abbiamo giocato in dieci quasi tutto il secondo tempo e poi in nove negli ultimi venti minuti. E una cosa simile c'è successa già in altre partite, contro il Palazzolo, l'Ebolitana o l'Ercolanese".

Come ve lo spiegate?

"Non so, in tutta onestà non penso che ci sia l'intenzione di danneggiarci, penso che siamo stati solo sfortunati. Però vorremmo essere un po' tutelati. Domenica un arbitraggio discutibile ha messo a rischio una vittoria che per fortuna abbiamo comunque ottenuto".

Avete portato avanti una rimonta che, comunque, vi ha portati più vicini al Troina primo.

"Ora si avvicina la fase clou, abbiamo fatto una rimonta incredibile da decimi a secondi. Siamo stati un po' bistrattati sin dall'inizio, abbiamo giocato dodici partite in un mese e mezzo, più di Juve o Napoli. Abbiamo iniziato in condizioni psicofisiche drammatiche: tutte le vicende estive ci hanno destabilizzato. Ora stiamo correndo, anche se devo fare i complimenti al Troina che sta tenendo una media punti straordinaria".

Le scorie di un'estate difficile, comunque, sembrano alle spalle.

"Sì, diciamo che non è stato facile: avevamo allestito una rosa per la Serie C, erano arrivati giocatori di ottimo valore. Penso ad Armeno che ha esordito in B con il Novara e ora è alla Reggina, Gatto ora è all'Alessandria, Perfection è in seconda serie in Francia. È un peccato aver perso certi giocatori, ma date le condizioni di partenza siamo riusciti a metterci tutto alle spalle, almeno ora".

Sul mercato?

"Siamo vigili, andremo a Milano col direttore generale Danilo Beccaria per valutare se ci saranno opportunità da squadre di Serie C o dall'estero per fare il salto di qualità, altrimenti stiamo bene così".