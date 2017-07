ESCLUSIVA TMW - Ebolitana, può arrivare Illiano dall'Udinese

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'Ebolitana potrebbe tesserare nei prossimi giorni Antonio Illiano, esterno offensivo classe 2000 che nella scorsa stagione ha militato con la formazione Under 17 dell'Udinese. Il giocatore napoletano, che si è già aggregato al ritiro degli eburini ed è ora assistito da Paolo Di Martino, vanta trascorsi con le giovanili di Lazio e Pro Vercelli, e dovrebbe approdare dal club friulano con la formula del prestito. Nel frattempo, il club biancazzurro ha annunciato l'acquisizione dell'attaccante ex Cavese Claudio De Rosa, lo scorso anno al Savoia in Eccellenza.