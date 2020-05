esclusiva Foggia, Corda: "Semiprofessionismo dà respiro alla C, uccisa da pressione fiscale"

Una proposta riforma per il calcio , una vera rivoluzione che vedrebbe una Serie B a 40 squadre e una terza serie non professionistica.

Proposta, che non significa certezza, ma in merito a questo si registrano le prime voci a favore, come a esempio quella del tecnico del Foggia Ninni Corda, che attraverso i suoi profili social ha espresso appunto parere favorevole in merito .

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, proprio il mister rossonero entra più nel dettaglio della situazione.

Favorevole alla nuova proposta di riforma del calcio: quali benefici comporterebbe?

"Una riforma così improntata, e io voglio chiamarlo semiprofessionismo e no semidilettantismo, sarebbe respiro a una categoria come la Serie C, che per vari motivi è l'anello debole del calcio: basti pensare che il 95% dei fallimenti dei club arriva da li. Probabilmente nel corso degli anni non c'è stata una gestione al top, ma la colpa più grande è anche della pressione fiscale, ora impossibile da sostenere, visto che anche gli introiti che c'erano fino a qualche anno fa sono andati a scemare. Il coronavirus è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi piacerebbe vedere una terza serie come in Spagna e Inghilterra, e con una pressione fiscale al 23%".

Quindi, in caso di promozione o ripescaggio, il Foggia non sarebbe comunque nel professionismo pieno, stante la riforma.

"No, ma saremmo comunque nel terzo torneo di Italia. Non solo, andare in Serie B sarebbe anche più semplice, squadre come noi o il Palermo potremmo immediatamente ambire anche al doppio salto. Ogni società ambiziosa ha messo il suo fondo perduto, e non ragiono su questo, ma dico che si devono comunque mettere in moto le grandi piazze".

E se invece non fosse Serie C o terza serie?

"E' un'ipotesi che neppure prendo in considerazione, ma nel caso faremo ricorso, ci muoveremo subito. A livello di media punti, come noi, ci sono Ostia Mare e Savoia, ma la miglior seconda su tutte siamo noi, a -1 dalla vetta occupata dal Bitonto, col quale per altro dovevamo giocarci lo scontro diretto: non mi sento quindi secondo, e le altre squadre non hanno un margine così ridotto. I ripescaggi non saranno toccati, e se anche vogliono togliere le fideiussioni, non credo toglieranno la ricapitalizzazione dei club: molti spariranno, e non solo per il Covid-19, erano a rischio anche prima. A ogni modo ho molta fiducia nell'operato di Sibilia e Barbiero, che ci rappresentano".