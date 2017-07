ESCLUSIVA TMW - Forlì, Rossi si allena con la squadra. Si attende l'ok

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Nuova avventura, sempre in Romagna, per Giovanni Rossi. Il centrocampista classe 1989 ex del Santarcangelo, in queste ore, secondo quanto raccolto da TMW, si starebbe già allenando con il Forlì. Il tesseramento è dunque ad un passo, ma si attende ancora l'ok definitivo del calciatore alla nuova avventura.