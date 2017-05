ESCLUSIVA TMW - Gragnano, richieste da D e Lega Pro per Santaniello

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'ottima stagione di Emanuele Santaniello (27), bomber del Gragnano, ha attirato le attenzioni di diversi club di D e Lega Pro pronti a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. Sull'attaccante napoletano ci sono infatti le mire di Gravina e Cerignola in D, e di Bisceglie e Gavorrano in Lega Pro. Santaniello, in questo campionato, ha totalizzato 18 reti in 30 presenze, con cinque rigori procurati e otto assist. Numeri che hanno esaltato i pastai e che lo hanno proiettato nel novero di molte società pronte a sferrare l'assalto.