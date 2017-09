ESCLUSIVA TMW - Manfredonia, c'è l'accordo con l'attaccante Fabio Orlando

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Dopo aver siglato dieci gol in campionato, Fabio Orlando resta nei dilettanti. Il forte attaccante esterno classe '93 si è diviso nella scorsa stagione tra Verbania e Sestri Levante. In passato ha giocato anche in Lega Pro con le maglie di Paganese e Melfi. Secondo indiscrezioni raccolte da tuttomercatoweb, l'attaccante salernitano firmerà giovedi con il Manfredonia, club pugliese che milita nel girone H di Serie D.