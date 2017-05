ESCLUSIVA TMW - Manfredonia, il bomber Malcore piace in Lega Pro e B

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Giancarlo Malcore, attaccante classe '93 ora al Manfredonia, sta attirando l'attenzione di molti club. Con i suoi tredici gol all'attivo in venticinque presenze (senza rigori), Malcore piace in serie B e Lega Pro. Attaccante eclettico, assistito dall'avv. Roberto Nitto, ha contribuito con i suoi gol alla salvezza del Manfredonia in serie D e ora si appresta a valutare le proposte di tanti club interessati. Il 30 giugno peraltro sarà svincolato e potrà rappresentare una sicura plusvalenza per chiunque vorrà investire su di lui. Già a gennaio il Pontedera aveva manifestato l'interesse per il calciatore ma il Manfredonia non ha voluto privarsi del suo bomber.