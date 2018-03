ESCLUSIVA TMW - Messina, Pezzella rescinde. Sirene dalla C per l'argentino

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Bruno Pezzella, centrocampista classe '88, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Messina, club che milita in Serie D. L'argentino, fratello del difensore della Fiorentina German, ha diverse richieste dalla Serie C e presto potrebbe tornare in quella categoria in cui ha brillato nella passata stagione con la maglia dell'Akragas.