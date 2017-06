ESCLUSIVA TMW - Nocerina, per la panchina c'è Perrone

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Nocerina sarebbe prossima ad ingaggiare Carlo Perrone come nuovo allenatore dopo l'addio di Simonelli. Per il tecnico romano, che in Lega Pro ha guidato Pescina, Salernitana e L'Aquila, nuova esperienza in Serie D dopo quella col Salerno Calcio.