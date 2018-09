ESCLUSIVA TMW - Papa Waigo: "Folgore Caratese, sono carico. Bella avventura"

© foto di Giacomo Morini

Papa Waigo è prontissimo per tornare in Italia: l'ex calciatore di Fiorentina e Cesena giocherà nella Folgore Caratese in serie D. "Sono molto carico ed entusiasta di poter tornare in Italia. Da voi - dice a Tuttomercatoweb.com - ho iniziato la mia carriera ed è giusto che possa finirla proprio lì. Quella della Folgore Caratese è stata una proposta interessante e io sono il solito Papa Waigo, molto determinato. Tornare in Italia tra l'altro mi darà la possibilità di sviluppare il progetto della mia scuola calcio in Africa. Vedremo quale società potrà accompagnarmi in questo percorso per ampliare questo programma. Peraltro potrò iniziare anche a pensare al dopo-calcio, magari coltivando l'idea di fare l'allenatore. Ma ci sarò tempo per analizzare queste questioni: adesso sono pronto per rientrare e per iniziare questa bella avventura con la Folgore Caratese". Papa Waigo è reduce da una serie di esperienze a Dubai: l'ultima stagione in Italia è stata quella del 2011-12 quando giocava nell'Ascoli.