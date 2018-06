ESCLUSIVA TMW - Pavarese: "Nessun incarico dirigenziale nell'Ischia calcio"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Tramite alcune dichiarazioni rilasciate a TuttoMercatoWeb, l'ex Ds di Torino, Napoli e Modena, l'ultima stagione a Campobasso, Gigi Pavarese, ha voluto chiarire la natura del rapporto con la SSD Ischia (società nata sulle ceneri del vecchio club che ha salutato nel 2016 i professionisti) precisando, diversamente da quanto asserito da alcuni organi di stampa, di non aver assunto alcun incarico in seno al sodalizio gialloblù. Nessun ruolo per lui da Direttore Generale, come del resto già escluso nelle ultime ore dal presidente Emanuele D'Abundo, ma solo un rapporto di consulenza amichevole. "Sono amico di Pino Taglialatela dai tempi del Napoli e ho un ottimo rapporto, cementato negli anni, con Emanuele D'Abundo - le parole di Pavarese -. Entrambi hanno un progetto a lungo termine che prevede la creazione di un settore giovanile ben strutturato che consenta a tanti giocatori isolani di aspirare a categorie importanti. Anche Emanuele è stato chiarissimo nel parlare di consigli che il sottoscritto potrà fornire - grazie ad un'esperienza accumulata negli anni - circa la formazione di dirigenti ed eventualmente di calciatori. Amo Ischia e sono onorato che qualcuno decida di avvalersi dei miei consigli. Ma è giusto riportare la vicenda nell'ambito della verità anche perché non sarebbe corretto creare false aspettative. Da amico, darò a Taglialatela e D'Abundo solo i miei suggerimenti, non di più. Dare loro una mano sarà stupendo perché sono persone che lo meritano".