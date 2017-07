ESCLUSIVA TMW - Picerno, colpo Cruz in attacco

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Per la prima volta nella sua carriera l’attaccante brasiliano Sergio Cruz, assistito dal procuratore Luigi D'Alessandro, può scendere in Serie D dopo diverse annate trascorse in C. Le ultime indiscrezioni riferiscono che il calciatore ex Campobasso, Catanzaro, Melfi, Lumezzane e Fidelis Andria (29), avrebbe accettato la proposta del diesse Vincenzo Mitro del Picerno, squadra lucana che evidentemente nel campionato interregionale intende fare le cose in grande.