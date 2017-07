ESCLUSIVA TMW - Potenza, Berardino ha accettato la proposta

Riccardo Berardino © foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Stando alle ultime indiscrezioni, il rifinitore Riccardo Berardino, ventiseienne ex Melfi e Paganese, avrebbe scelto la sua destinazione per la stagione 2017-2018: non sarà la Nocerina come qualcuno lasciava presagire, ma il Potenza, compagine lucana iscritta al campionato nazionale di Serie D. Con questo acquisto, che dovrebbe essere ufficializzato a breve, il Potenza si candida al ruolo di squadra di prima fascia.