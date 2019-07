Sembrava ormai tutto fatto per il ripescaggio dell'Audace Cerignola in Serie C, ma alla fine il club non ce l'ha fatta: problemi strutturali legati allo stadio hanno sbarrato la strada del club. Che non ha però intenzione di fermarsi, come confermato da patron Nicola Grieco ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

"C'è poco da dire o da commentare. Noi abbiamo fatto il possibile, e non siamo intenzionati a fermarci qui, faremo ricorso al CONI per il mancato ripescaggio: si sono attaccati alla questione legata allo stadio, ma i lavori era per altro terminati. Non molliamo, e nulla è ancora detto, tutto può ancora accadere. Abbiamo le nostre ragioni e le faremo valere".