ESCLUSIVA TMW - Recco, Esposito: "Pronto a rimettermi in gioco tra i Pro"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' stata una stagione di riscatto per Antonio Esposito (26), esterno sinistro ex Aversa Normanna che ha militato con lo Sporting Recco mettendo a segno quattro reti impreziosite da tantissimi assist. Un'esperienza che, se gli ha restituito le luci della ribalta, da un altro lato si è chiusa con l'amarezza della retrocessione in Eccellenza. Tuttavia il giocatore partenopeo è pronto a ripartire e alla sua porta hanno già bussato diversi club di D e Lega Pro. Si vedrà.

Che bilancio fai di questa annata?

"Da un punto di vista personale, credo che sia stata una stagione positiva. Ho giocato sempre, a parte un breve periodo nel finale quando ho avuto un intervento al menisco. Ho fatto il quinto a sinistra nel 3-5-2 e anche il terzino nel 4-4-2. Ovviamente sono deluso per la retrocessione. Purtroppo non siamo stati mai al completo e penso che questa sia stata la causa principale della mancata salvezza. Quando si recuperava qualcuno, si faceva male qualcun altro. Diversamente, ci saremmo salvati perché la rosa, a mio avviso, era assolutamente competitiva per farlo".

Nel mercato invernale ti erano arrivate anche delle richieste, ma alla fine sei rimasto.

"C'è stato qualche interessamento da parte di club di D in lotta per vincere il campionato, ma la società ha voluto riconfermarmi proprio perché intenzionata a raggiungere la salvezza".

Il tuo futuro?

"C'è qualche società di Lega Pro che ha fatto dei sondaggi col mio procuratore. Il mio sogno è quello di ritornare a giocare in questa categoria. Qualcosa si muove, vediamo cosa succederà".