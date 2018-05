ESCLUSIVA TMW - Sangiovannese, Iacobelli: “Qui gruppo top. Allegri e Montella i riferimenti”

© foto di Ottica Merli - San Giovanni V.no

Squadra giovane e di talento. Con ambizioni e voglia di fare, sognando un futuro più luminoso. Agostino Iacobelli è il motore della Sangiovannese, la guida di un gruppo che ha messo in mostra talento e ambizione. “Tutti i risultati li abbiamo ottenuti attraverso il gioco”, sottolinea l’allenatore - ex centrocampista di Cremonese, Napoli e Udinese - a TuttoMercatoWeb. “Qui - prosegue Iacobelli -

ho un gruppo che merita a cui ho detto che se facciamo sei punti nelle prossime due partite possiamo guardare cosa c’è lassù”.

Al servizio della sua squadra può mettere l’esperienza tra i grandi.

“La metto volentieri, ma non mi piace la legge degli under. Il calcio è una cosa seria, un lavoro. E bisogna capirlo in fretta”.

I suoi punti di riferimento?

“Montella e Allegri. Vincenzo è uno molto pragmatico, cura molto il possesso palla. Max invece mette il risultato davanti a tutti. Sono due allenatori che mi piacciono molto. Se riesco a costruire una squadra come dico io mi piace il 4-2-3-1: con gli esterni bravi ti diverti”.

Mister, obiettivi per il futuro?

“Quest’anno mi sono divertito molto. Uno cerca sempre di migliorare. Se dovesse arrivare una squadra di D con un progetto di alto livello non sarebbe male. Anche se la Sangiovannese è una piazza che merita”.

Le sue ex squadre, Cremonese e Udinese fanno fatica.

“La Cremonese ha una società forte, andrà ai playoff. Seguo tutte le mie ex squadre, vedi l’Udinese della Famiglia Pozzo a cui sono legato: la proprietà ha una gestione troppo intelligente per rischiare la serie A, anche se magari quest’anno ci si aspettava qualcosa in più dopo i primi risultati con Oddo. Ma l’Udinese può dormire sonni tranquilli: i Pozzo sanno lavorare al meglio”.