ESCLUSIVA TMW - Sansone-Palermo, l’agente: “Per vincere ci vogliono i soldi”

“Sansone? Non c’è nulla di vero. Non c’è un vero interesse del Palermo, è un giocatore ma è lui che alimenta il tutto”. Lo ha detto il dirigente del Palermo Rinaldo Sagramola oggi in conferenza stampa.

“Per vincere i campionati e per prendere i giocatori bravi ci vogliono i soldi...”, replica a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante attualmente svincolato Gianluca Sansone, Filippo Mavaro che assiste il calciatore insieme a Bruno Fornasari. “Qualcuno del Palermo - ricorda Mavaro - si è anche presentato al ritiro dell’AIC dove si stava allenando Gianluca proprio con l’idea di averlo in rosa. Se poi per illudere la piazza bisogna dire che un calciatore si è proposto, allora non si dice la verità. Ma questa è un’altra storia ed eviterei i confronti con Parma e Bari, perché credo - conclude l’agente di Sansone - ci siano differenze di ambizioni rispetto al Palermo”.