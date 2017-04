ESCLUSIVA TMW - Savona, Ferrando: "Gare importanti, sopratutto per i giovani"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il difensore e capitano del Savona Federico Ferrando ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del finale di stagione della squadra ligure: “Le ultime due gare contro Viareggio e Massese sono importantissime e giocheremo per fare sei punti. In questo modo potremmo avere un piccolo vantaggio nei play off giocando la prima in casa. La squadra è carica e motivata, siamo giovani e abbiamo tanti giocatori promettenti che si giocheranno un pezzo di futuro in queste gare. - continua Ferrando – Spero che possano essere protagonisti sia nelle ultime due partite sia nei play off e possano mettersi in mostra per conquistare un contratto da professionisti”.