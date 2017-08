ESCLUSIVA TMW - Savona, Pasqualini piace a Reggiana e Ascoli

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per il terzino sinistro Lorenzo Pasqualini potrebbero aprirsi presto le porte del calcio professionistico. Il calciatore classe '89 infatti piace molto ad Ascoli, club che milita in Serie B, e Reggiana, club che milita in Serie C.