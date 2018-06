ESCLUSIVA TMW - Trento, prolunga il difensore Kostadinovic

Le voci dei protagonisti, le esclusive, il calciomercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Inter, assalto a Nainggolan. Strootman la prima alternativa - Leggi la news, CLICCA QUI! Milan, porta affollata. E per Donnarumma niente offerte...

TOP NEWS Ore 13 - Juve, follie per Chiesa. Higuain chiama la Premier

Italia, Criscito: "Fallo da rosso? Non so. Era un'amichevole"

Italia, Baselli: "Entrato in una gara difficile. Contento per l'esordio"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Marino: "Juve, Mandzukic in bilico. Strootman via"

Juric: "Perin da Juve, Laxalt pronto per una grande"

Uefa: Roma, stop tifo per due trasferte dopo incidenti Liverpool

Mondiali: 35.000 americani in Russia

Brescia femminile, tutto pronto per la cessione al Milan

Italia femminile, Cernoia: “Voglio il Mondiale. Ho un conto in sospeso”

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

