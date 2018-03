ESCLUSIVA TMW - Varese, il nuovo presidente Catellani: "Ci metto entusiasmo"

Sauro Catelliani è il nuovo presidente del Varese in B. L'ex giocatore di Inter e Napoli è già al lavoro e racconta a Tuttomercatoweb.com le sue sensazioni sulla sua nuova avventura in un club prestigioso come quello lombardo. "Arrivo con entusiasmo, cercando di dare il meglio di me stesso. Inutile fare proclami adesso, per il momento cercheremo di mantenere la categoria e al tempo stesso lavoreremo per gettare le basi per prepararsi per la prossima annata".

Che mercato sarà quello del Varese?

"Valuteremo bene il da farsi. Credo che in primis proveremo a prendere un attaccante. Ci sono comunque giocatori interessanti nel Varese che hanno mercato ma a loro chiederò di restare. Andranno tra i professionisti il prossimo anno".