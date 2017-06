© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Operazione in uscita per il Trapani. Vicino alla Vibonese il difensore Daniele Barcellona, classe 99. Trattativa ai dettagli, da stabilire la formula che potrebbe anche dipendere dall'eventuale ripescaggio della Vibonese in Lega Pro. Barcellona verso la Vibonese, ci siamo...