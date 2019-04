Favola Lanusei in D, il DG Asoni: "Primi grazie al Trastevere"

Il Direttore Generale dei Sardi ha parlato in esclusiva a TuttoserieD.com

Fonte: www.tuttoserieD.com di Matteo Ferri

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Primo sul campo e ad un passo da una storica promozione in Serie C, il Lanusei non ha alcuna intenzione di farsi trascinare nella mischia di una polemica decisamente pretestuosa. Il primato dei sardi nel Girone G di Serie D sarebbe anche da attribuire ad un sostanzioso contributo economico del Vescovo di Lanusei, che avrebbe acquistato un blocco di abbonamenti per permettere ai fedeli di seguire le partite interne dei biancorossoverdi. Sulla questione è intervenuto anche il Trastevere, secondo in classifica proprio assieme alla formazione campana, attraverso una dichiarazione rilasciata dal presidente Pier Luigi Betturri: "Penso che il miracolo sportivo della squadra sarda sia soprattutto da ascriversi, anziché a Santi in Paradiso, proprio al Trastevere Calcio che, ad inizio campionato, ha fornito al Lanusei non solo l'allenatore ma anche il centravanti, il bravissimo Gabriele Bernardotto". La redazione di Tuttoseried.com ha contattato il Direttore Generale del Lanusei, Alessandro Asoni, per conoscere la posizione degli ogliastrini: "Inanzittutto ci tengo a sottolineare gli eccellenti rapporti che ci legano alle dirigenze di Trastevere e Avellino. In merito all'articolo di Irpinia Oggi, ritengo che non siano necessari ulteriori commenti perché la notizia, se così vogliamo definirla, si commenta da sola. Per quanto riguarda Gardini e Bernardotto, è evidente che il Trastevere abbia degli indubbi meriti perché ha saputo valorizzare le loro qualità, però occorre anche ricordare che i giocatori di Serie D, a meno che non siano legati dal vincolo sportivo, sono liberi di firmare con qualsiasi squadra e così è stato per Gabriele. Anche gli allenatori hanno la facoltà di muoversi liberamente al termine dell'accordo, oltretutto le strade di Gardini e del Trastevere si erano separate già prima della fine dello scorso campionato. Per questo motivo mi sorprende che venga utilizzato il verbo 'fornire', dal momento che entrambi hanno concordato autonomamente il loro passaggio al Lanusei".