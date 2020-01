Intervistato da La Repubblica l’attaccante del Palermo, ma di proprietà del Lecce, Mattia Felici ha parlato della sua prima esperienza lontano da casa, degli obiettivi coi rosanero e del futuro: “A Lecce vivevo in convitto ho iniziato portato in prima squadra e mi ha fatto esordire in B contro l’Ascoli, quello è stato il giorno più bello della mia vita. Cosa ho pensato quando mi hanno proposto il Palermo? Ho detto vado e vediamo com’è, se non mi piace torno a Lecce, tanto sono in prestito. E invece mi è piaciuta. E spero di rimanerci. - continua Felici parlando del suo idolo – Neymar è il mio idolo, sia nel calcio vero che alla playstation, dove prendo sempre il PSG. Nessuno salta l’uomo con la sua facilità”.