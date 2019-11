Felici: "Voglio restare a Palermo. Ma se Liverani mi chiama..."

© foto di Stefano Di Bella

L’esterno offensivo del Palermo Mattia Felici, classe 2001, intervistato da TRM ha parlato del presente in rosanero e del futuro dove sogna la Serie A e la Nazionale: “Mi piace che i tifosi mi riconoscano per strada, ma non mi monto la testa e resto coi piedi per terra. Alla Lazio sono stato molto bene, anche se poi non mi hanno confermato e ci sono rimasto male. La svolta della mia carriera però è stato il Lecce dove ho esordito in Serie B contro l’Ascoli. Il giorno più bello della mia vita. - continua Felici – Il mio obiettivo è restare a Palermo, ma se Liverani mi dovesse chiamare non potrei dirgli no. Il mister si è complimentato con me per la scelta di venire qui. Nazionale? La maglia azzurra è l’obiettivo principale di ogni calciatore”.