Felleca: "Il mio lavoro continuerà nel Foggia a prescindere dalla categoria"

Roberto Felleca, presidente del Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AntennaSud in merito al futuro dei campionati a causa del Coronavirus: “Mantengo una linea di coerenza nell'esprimermi. Molto dipenderà anche da cosa accadrà a livello di riforme. Per noi la D è stata importante, con costi importanti. Come se fosse stata una C. Farò tutte le valutazioni del caso. Io, comunque, ho le capacità di poter fare un determinato percorso anche senza gli aiuti. gestire un club come questo comporta grandi responsabilità ed ho fatto una promessa a questa città".