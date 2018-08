Figc, decisione riservata sul ricorso dell'Aprilia

JUVE, INSIDIE SPAGNOLE PER MARTIAL E RABIOT. KEAN VERSO IL MARSIGLIA. NAPOLI-KOULIBALY ACCORDO FINO AL 2023. INTER, KARAMOH VERSO L'ADDIO. JOAO MARIO E CANDREVA RESTANO. LA LAZIO PENSA AI RINNOVI DEI BIG, LA FIORENTINA A QUELLO DI SIMEONE. TORINO: LJAJIC E NIANG AI SALUTI La Juventus...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 agosto

Everton, la Real Sociedad ha messo nel mirino Sandro per l'attacco

Real Madrid, non solo Mariano Diaz: si lavora al ritorno di Hermoso

Macedonia, i convocati per la Nations League. Tre italiani in attacco

Russia, i 25 convocati di Cherchesov per Turchia e Repubblica Ceca

Germania, Low: "Ho provato a parlare con Ozil, ma non è stato possibile"

Arsenal, Lacazette spaventa i Gunners. Non è certo di voler rimanere

Reims, l'attaccante Kyei ceduto in prestito al Lens

CSKA Mosca, rinnovo fino al 2022 per il portiere Akinfeev

Ibiza, dopo Borriello sondaggio per l'altro svincolato Palladino

Champions maledetta per il Salisburgo: undicesima eliminazione di fila

1. RICORSO DELLA SOCIETA’ FC APRILIA RACING CLUB SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN dell’8.8.2018)

Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 agosto 2018, ha adottato le seguenti decisioni: COLLEGIO Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

