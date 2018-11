Floriano: "Meglio titolare a Bari, che in secondo piano a Foggia"

© foto di Fabio Sebastiani

L'attaccante Roberto Floriano in conferenza stampa è tornato sul suo trasferimento al Bari, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scendere di due categorie: “È stata un'estate particolare, sembrava che dovevo rinnovare col Foggia. Poi per vari acquisti sono stato messo in secondo piano, a me non piace in generale questo. Preferisco essere al centro del progetto. Onestamente la prima volta che mi hanno parlato di Bari ero un po' perplesso, ma il mio agente mi spiegò che si trattavo comunque del Bari. - continua Floriano come riporta Tuttobari.com - Il mio agente mi fa: sì, ma è Bari. Dopo qualche giorno mi sono convinto, ho detto va bene, preferisco essere una parte importante di Bari che uno di secondo piano a Foggia. Ho accettato con tanta voglia. Il Bari ha fatto di tutto per prendermi, mi ha convinto".