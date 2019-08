© foto di Federico De Luca

Il Foggia è alla caccia di un difensore in vista della prossima stagione in Serie D. Sfumato l’arrivo di Abel Gigli, centrale classe ‘90, il club rossonero ha accolto per un periodo di prova il terzino mancino classe ‘95 Vlad Marin, ex promessa delle giovanili della Roma, che nelle ultime stagioni ha girovagato fra la Serie C e il Belgio collezionando nell’ultima stagione 27 presenze col Cuneo. Lo riporta Foggiacalciomania.com.