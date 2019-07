© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il nuovo Foggia targato Felleca è alla caccia di un allenatore con cui andare all’assalto della promozione in Serie C. Secondo quanto raccolto da Tuttocalciopuglia.com in pole per la panchina rossonera ci sarebbe Leonardo Bitetto con Roberto Carannante e Sandro Pochesci come prime alternative.