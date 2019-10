Foggia, Corda a gennaio potrebbe riabbracciare Borghese

Il binomio Ninni Corda-Martino Borghese alla riapertura del mercato potrebbe riformarsi, questa volta a Foggia. Il tecnico infatti vorrebbe portare in Puglia il centrale classe ‘87 con cui nella scorsa stagione ha lavorato a Como vincendo il campionato. L’esperto difensore, che vanta una lunga militanza in Serie B, attualmente è in forza al Seregno e sarebbe tentato dal seguire Corda al Foggia per provare una nuova scalata vincente verso la Serie C. Lo riferisce Tuttoseried.com.