Foggia, Corda: "Blocco ripescaggi non sta né in cielo né in terra. Ci sentiamo già in C"

L'allenatore del Foggia Ninni Corda ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com ha parlato della possibilità che vengano bloccati i ripescaggi dalla Serie D alla Serie C: “Si tratta di una proposta che non sta né in cielo né in terra, dalla Serie D potrebbero arrivare formazioni di altissimo blasone, con un grande pubblico e prospettive societarie importanti. Sono sicuro che non verrà attuato questo blocco perché non ci sono le condizioni per farlo. Noi, essendo la migliore seconda di tutta la categoria, ci sentiamo già in Serie C. - continua Corda parlando della ripartenza - La Serie A ha già grosse difficoltà di suo a partire, figuriamoci le categorie minori. Eppure la ripartenza della massima serie sarebbe una boccata d'ossigeno per tutto il sistema e sarebbe importante per tutta la nazione. Per noi sarà difficile riprendere immediatamente, bisognerà vedere se la FIFA prorogherà la chiusura dei campionati a ottobre. Adesso, di sicuro, è improponibile la ripresa".