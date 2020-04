Foggia, Corda è deciso: "Nessuno ci potrà togliere il diritto di andare in Serie C"

Come riferisce tuttocalciopuglia.com, all'emittente tv Canale 85, è intervenuto il tecnico del Foggia Ninni Corda: "Io non posso sentire che una squadra sia seconda con un punto solo di distanza dalla prima, con lo scontro diretto a favore. In ogni caso noi siamo la migliore seconda come quoziente di ripescaggi per la Serie C. Senza contare che già ancor prima del Coronavirus c'erano almeno tre squadre di Serie C e una di Serie B che il prossimo anno non si potranno iscrivere, perciò nessuno ci potrà togliere questo diritto di andare in C. In questo momento, se una squadra come il Bitonto si sente in Serie C, mi sento ovviamente anche io in quella categoria".